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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки 27 раз обстрелял Донетчину: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 07:15  •  12930 просмотра

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Российские войска 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, в результате чего в Торецке погиб один человек, была повреждена инфраструктура и жилые здания.

Российские войска за прошедшие сутки 27 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрела Торецка погиб один человек, еще семеро получили ранения. Также один человек травмировался из-за обстрелов в Нью-Йорке. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По его словам, по состоянию на утро 27 июня армия рф обстреляла:

Покровский район. В Кураховской громаде в результате вражеских атак поврежден частный дом в Курахово и здания предприятия в Волченке. В Горловке разрушено хозяйственное сооружение.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. Под огнем оказались и окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 6 домов и 2 инфраструктурных объекта. Также в Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден 1 дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 230 человек, в том числе 28 детей

- написал Филашкин.

Харьковская область: враг бил по Купянску, КАБом нанес ущерб предприятию в Харькове27 июня 2024, 05:54 • 16577 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
gorlovkaГорловка
toretskТорецк
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
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