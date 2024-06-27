Враг за сутки 27 раз обстрелял Донетчину: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

Российские войска за прошедшие сутки 27 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрела Торецка погиб один человек, еще семеро получили ранения. Также один человек травмировался из-за обстрелов в Нью-Йорке. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По его словам, по состоянию на утро 27 июня армия рф обстреляла:

Покровский район. В Кураховской громаде в результате вражеских атак поврежден частный дом в Курахово и здания предприятия в Волченке. В Горловке разрушено хозяйственное сооружение.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. Под огнем оказались и окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 6 домов и 2 инфраструктурных объекта. Также в Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден 1 дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 230 человек, в том числе 28 детей - написал Филашкин.

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