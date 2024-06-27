В Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов повреждено здание гражданского предприятия, жилые дома, торговый центр, по меньшей мере 13 человек, в том числе 3 ребенка, пострадали, некоторые из них госпитализированы, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, ситуация следующая:

· 16:40 26 июня, город Харьков. В результате попадания КАБ повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

· 15:44, Харьковский район, город Дергачи. В результате обстрела повреждены около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр, автомобили. Пострадали 12 человек: 5 человек госпитализированы в медицинское учреждение, 7 - острая реакция на стресс (из них трое детей), от госпитализации отказались.

· 12:14, Харьковский район, село Малое Веселое. В результате обстрела КАБом травмирован мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние стабильное.

· В течение суток враг наносил удары по городу Купянск. В результате вражеского обстрела ракетами УМПБ-Д30 повреждены дом, хозяйственные постройки.

· В селе Петропавловка в результате попадания двух вражеских КАБов повреждено админздание. Без пострадавших.

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