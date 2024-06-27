Харківщина: ворог бив по Куп'янську, КАБом завдав шкоди підприємству у Харкові
Київ • УНН
26 червня в Харківській області в результаті ворожих обстрілів були пошкоджені будівлі, житлові будинки, торговий центр і автомобілі, в результаті чого щонайменше 13 осіб, у тому числі 3 дитини, постраждали, деякі з них госпіталізовані.
У Харківській області минулої доби в результаті ворожих обстрілів пошкоджено будівлю цивільного підприємства, житлові будинки, торговий центр, щонайменше 13 осіб, у тому числі 3 дитини, постраждали, деякі з них госпіталізовані, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, ситуація наступна:
· 16:40 26 червня, місто Харків. Внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.
· 15:44, Харківський район, місто Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 осіб госпіталізовані до медичного закладу, 7 - гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились.
· 12:14, Харківській район, село Мале Веселе. Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.
· Протягом доби ворог завдавав удари по місту Куп’янськ. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди.
· У селі Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих КАБів пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.
Ворог спробував провести бойові дії по Сотницькому Козачку на Харківщині, туди зайшла ворожа ДРГ, атаку відбито - Демченко27.06.24, 08:30 • 22639 переглядiв