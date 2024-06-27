Ворог спробував провести бойові дії по Сотницькому Козачку на Харківщині, туди зайшла ворожа ДРГ, атаку відбито - Демченко
Київ • УНН
Ворог учора, 26 червня, спробував провести бойові дії по населеному пункту Сотницький Козачок на Харківщині, туди зайшла ворожа ДРГ, атаку було відбито.
Ворог учора, 26 червня, спробував провести бойові дії по населеному пункту Сотницький Козачок на Харківщині, туди зайшла ворожа ДРГ, атаку було відбито. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
Учора ворог спробував провести бойові дії по населеному пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Туди зайшла ДРГ, зав'язався стрілецький бій, цьому також передували обстріли з різних засобів ураження, для того, щоб завдавати удар по наших українських захисниках, але цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлялася протидиверсійна група, щоб зачистити місцевість, тому маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій
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Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу в Дергачах, що на Харківщині, зросла до 12.