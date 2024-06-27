Враг вчера, 26 июня, попытался провести боевые действия по населенному пункту Сотницкий Казачок в Харьковской области, туда зашла вражеская ДРГ, атака была отбита. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Вчера враг попытался провести боевые действия по населенному пункту Сотницкий Казачок на Харьковщине. Туда зашла ДРГ, завязался стрелковый бой, этому также предшествовали обстрелы из различных средств поражения, для того, чтобы наносить удар по нашим украинским защитникам, но эта атака пограничниками отбита. На место отправлялась противдиверсионная группа, чтобы зачистить местность, поэтому должны быть готовы к развитию любых ситуаций - сказал Демченко.

Напомним

Число пострадавших в результате вражеского обстрела в Дергачах, что на Харьковщине, возросло до 12.