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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59816 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Харківщина: кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Дергачах зросла до 12 осіб

Київ • УНН

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12 людей, у тому числі 3 дітей, отримали поранення і були пошкоджені будівлі в результаті російського артилерійського обстрілу міста Дергачі в Харківській області.

Харківщина: кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Дергачах зросла до 12 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу в Дергачах, що на Харківщині, зросла до 12, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. За попередніми даними, військові рф завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.

Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Серія вибухів пролунала у Харкові - ЗМІ26.06.24, 21:47 • 45863 перегляди

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