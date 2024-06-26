Харьковщина: количество пострадавших в результате удара россиян по Дергачам возросло до 12 человек

Количество пострадавших в результате вражеского обстрела в Дергачах, что на Харьковщине, возросло до 12, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. По предварительным данным, военные рф нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.

Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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