Армія рф вдарила по житловому сектору Дергачів на Харківщині: 7 людей постраждали, серед них і діти
Київ • УНН
Російська армія завдала удару по житловому району в Дергачах Харківської області, в результаті чого 7 людей, у тому числі 2 дитини, постраждали.
російські окупанти завдали удару КАБом по житловому сектору Дергачів Харківської області. Внаслідок атаки наразі відомо про 7 постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов,, передає УНН.
Внаслідок влучання КАБу по приватному сектору у Дергачах сім постраждалих. Серед них - двоє дітей. У всіх - гостра реакція на стрес
Також він вказав, що огляд місць влучань профільними службами триває.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові були чути вибухи.