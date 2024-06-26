российские оккупанты нанесли удар КАБом по жилому сектору Дергачей Харьковской области. В результате атаки известно о 7 пострадавших, среди которых двое детей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате попадания КАБу по частному сектору в Дергачах семь пострадавших. Среди них-двое детей. У всех - острая реакция на стресс - написал Синегубов в Telegram.

Также он указал, что осмотр мест попаданий профильными службами продолжается.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове были слышны взрывы.