Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по жилому району в Дергачах Харьковской области, в результате чего 7 человек, в том числе 2 ребенка, пострадали.
российские оккупанты нанесли удар КАБом по жилому сектору Дергачей Харьковской области. В результате атаки известно о 7 пострадавших, среди которых двое детей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате попадания КАБу по частному сектору в Дергачах семь пострадавших. Среди них-двое детей. У всех - острая реакция на стресс
Также он указал, что осмотр мест попаданий профильными службами продолжается.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове были слышны взрывы.