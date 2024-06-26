У Харкові чути вибухи, загарбники завдають ударів
Київ • УНН
У Харкові чути звуки вибухів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що російські окупанти завдають ударів.
У Харкові чути звуки вибухів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що російські окупанти завдають ударів, пише УНН.
Деталі
"Окупанти завдають ударів: Харків та район, будьте обережні!" - написав Синєгубов у Telegram.
"Будьте обережні - у Харкові чутно звуки вибухів", - зазначив Терехов у Telegram.
У Харкові повідомили про чутні вибухи26.06.24, 10:58 • 19346 переглядiв