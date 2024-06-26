У Харкові повідомили про чутні вибухи
Київ • УНН
У Харкові, ймовірно, за межами міста, було чути серію вибухів.
У Харкові повідомили про чутні вибухи, пише УНН.
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"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, влучання були за межами міста", - повідомило "Суспільне".
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