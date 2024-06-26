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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60884 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Харкові повідомили про чутні вибухи

Київ • УНН

 • 19346 перегляди

У Харкові, ймовірно, за межами міста, було чути серію вибухів.

У Харкові повідомили про чутні вибухи

У Харкові повідомили про чутні вибухи, пише УНН.

Деталі

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, влучання були за межами міста", - повідомило "Суспільне".

Раніше сьогодні начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій "Марсель" Мельник повідомляв про ризик ударів ворожими КАБ в області.

Ворог бив КАБами та із С-300 по Харківщині: за добу четверо постраждалих 26.06.24, 08:55 • 22707 переглядiв

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