Ворог бив КАБами та із С-300 по Харківщині: за добу четверо постраждалих
Київ • УНН
У Харківській області 25 червня чотири людини отримали поранення в результаті ворожого удару КАБом по селу Бобрівка, а в селі Одноробівка в результаті обстрілу С-300 було пошкоджено навчальний заклад.
У Харківській області 25 червня четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару КАБом по селищу Бобрівка. Через обстріл С-300 по селу Одноробівка пошкоджено освітній заклад. Про це у середу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, 25 червня російські війська обстріляли:
- 10:23 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілів КАБ пошкоджено скління квартирних та під'їзних вікон будинків.
- 03:20 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіли будинок, автомобіль.
- 26 червня 02:40 Ізюмський район, с. Борова. Внаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ.
- 16:50 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Бобрівка. Садове товариство. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 будинки, постраждали 4 людини.
- 25 червня 12:00 за адресою Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено будівлю освітнього закладу.
Доповнення
Щодо ситуація на фронті, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили пʼять штурмових дій противника, ще три боєзіткнення на даний час тривають.
На Купʼянському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка.
Девʼять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій.
росіяни поцілили у заклади освіти, 2 людей поранено на Херсонщині26.06.24, 08:30 • 20321 перегляд