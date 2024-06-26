Ворог бив КАБами та із С-300 по Харківщині: за добу четверо постраждалих

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61348 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149328 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144303 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121337 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132156 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84701 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92945 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98666 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89651 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220485 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
48%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19834 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19545 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42701 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16055 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21628 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144300 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220484 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370615 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306418 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 78 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10661 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30809 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27711 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121336 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворог бив КАБами та із С-300 по Харківщині: за добу четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 22707 перегляди

У Харківській області 25 червня чотири людини отримали поранення в результаті ворожого удару КАБом по селу Бобрівка, а в селі Одноробівка в результаті обстрілу С-300 було пошкоджено навчальний заклад.

Ворог бив КАБами та із С-300 по Харківщині: за добу четверо постраждалих

У Харківській області 25 червня четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару КАБом по селищу  Бобрівка. Через обстріл С-300 по селу Одноробівка пошкоджено освітній заклад.  Про це у середу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

За словами Синєгубова, 25 червня російські війська обстріляли:  

  •  10:23 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілів КАБ пошкоджено скління квартирних та під'їзних вікон будинків.
  •  03:20 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіли будинок, автомобіль.
  •  26 червня 02:40 Ізюмський район, с. Борова. Внаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ.
  •  16:50 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Бобрівка. Садове товариство. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 будинки, постраждали 4 людини.
  •  25 червня 12:00 за адресою Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено будівлю освітнього закладу.

 Доповнення

Щодо ситуація на фронті, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили пʼять штурмових дій противника, ще три боєзіткнення на даний час тривають.

На Купʼянському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка.

Девʼять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій.

росіяни поцілили у заклади освіти, 2 людей поранено на Херсонщині26.06.24, 08:30 • 20321 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44