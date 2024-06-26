Враг бил КАБами и С-300 по Харьковщине: за сутки четверо пострадавших

В Харьковской области 25 июня четыре человека пострадали в результате вражеского удара КАБом по поселку Бобровка. Из-за обстрела С-300 по селу Одноробовка повреждено образовательное учреждение. Об этом в среду сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, 25 июня российские войска обстреляли:

10:23 г. Харьков, Киевский район. В результате обстрелов КАБ повреждено остекление квартирных и подъездных окон домов.

03:20 Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела КАБ горели дом, автомобиль.



26 июня 02:40 Изюмский район, с. Боровая. В результате обстрела горел магазин. Повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ.



16:50 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. Садовое общество. В результате обстрела КАБ повреждены 3 дома, пострадали 4 человека .



. 25 июня 12:00 по адресу Богодуховский район, Золочевская ТГ, С. Одноробовка. В результате обстрела С-300 повреждено здание образовательного учреждения.



Дополнение

Что касается ситуация на фронте, то по словам Синегубова, на Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации восемь раз атаковали в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили пять штурмовых действий противника, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении противник предпринял 10 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка.

Девять атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки, где еще происходит бой.

россияне попали в учебные заведения, 2 человека ранены в Херсонской области