Враг бил КАБами и С-300 по Харьковщине: за сутки четверо пострадавших
Киев • УНН
В Харьковской области 25 июня четыре человека получили ранения в результате вражеского удара КАБом по селу Боровка, а в селе Одноробовка в результате обстрела С-300 было повреждено учебное заведение.
В Харьковской области 25 июня четыре человека пострадали в результате вражеского удара КАБом по поселку Бобровка. Из-за обстрела С-300 по селу Одноробовка повреждено образовательное учреждение. Об этом в среду сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, 25 июня российские войска обстреляли:
- 10:23 г. Харьков, Киевский район. В результате обстрелов КАБ повреждено остекление квартирных и подъездных окон домов.
- 03:20 Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела КАБ горели дом, автомобиль.
- 26 июня 02:40 Изюмский район, с. Боровая. В результате обстрела горел магазин. Повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ.
- 16:50 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. Садовое общество. В результате обстрела КАБ повреждены 3 дома, пострадали 4 человека.
- 25 июня 12:00 по адресу Богодуховский район, Золочевская ТГ, С. Одноробовка. В результате обстрела С-300 повреждено здание образовательного учреждения.
Дополнение
Что касается ситуация на фронте, то по словам Синегубова, на Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации восемь раз атаковали в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили пять штурмовых действий противника, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении противник предпринял 10 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка.
Девять атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки, где еще происходит бой.
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