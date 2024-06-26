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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне попали в учебные заведения, 2 человека ранены в Херсонской области

россияне попали в учебные заведения, 2 человека ранены в Херсонской области

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 05:30  •  10647 просмотра

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В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые здания, учебные заведения и частную собственность, в результате чего 2 мирных жителя получили ранения.

В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по 14 населенным пунктам, попав в том числе в учебные заведения, 2 человека получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Новотягинка, Гигантское, Камышаны, Кизомис, Антоновка, Тягинка, Одрадокаменка, Дудчаны, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Львово и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 7 частных домов. Зафиксировано попадание в учебные заведения и детский сад. В результате обстрелов повреждены гаражи и частные автомобили.

Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина25 июня 2024, 10:02 • 19608 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
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