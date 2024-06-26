россияне попали в учебные заведения, 2 человека ранены в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по 14 населенным пунктам, попав в том числе в учебные заведения, 2 человека получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Новотягинка, Гигантское, Камышаны, Кизомис, Антоновка, Тягинка, Одрадокаменка, Дудчаны, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Львово и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 7 частных домов. Зафиксировано попадание в учебные заведения и детский сад. В результате обстрелов повреждены гаражи и частные автомобили.

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