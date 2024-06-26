росіяни поцілили у заклади освіти, 2 людей поранено на Херсонщині
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли і завдали авіаударів по численних населених пунктах, пошкодивши житлові будівлі, навчальні заклади та приватну власність, в результаті чого 2 мирних жителя отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли і завдали авіаударів по 14 населених пунктах, поціливши у тому числі у заклади освіти, 2 людей отримали поранення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальні заклади та дитячий садок. Внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі та приватні автомобілі.
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