Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: поранений 72-річний чоловік
Київ • УНН
Російські війська атакували житловий район у Херсоні, поранивши 72-річного жителя.
Російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні, у результаті чого поранення отримав 72-річний житель. Про це у вівторок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Окупаційні війська вдарили по житловому кварталу Херсона. "Прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець
Як повідомляється, "швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. У нього діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.
На Херсонщині росіяни поцілили по критичній інфраструктурі та очисних спорудах, є загиблий та поранені25.06.24, 08:29 • 25267 переглядiв