На Херсонщині росіяни поцілили по критичній інфраструктурі та очисних спорудах, є загиблий та поранені
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 20 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі та очисні споруди, в результаті чого 1 людина загинула і ще 3 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі та очисні споруди, 1 людина загинула і ще 3 отримали поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 20 приватних будинків. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні атомобілі.
Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, очисні споруди. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення
Херсонщина: окупанти атакували з безпілотника житловий будинок, є поранений24.06.24, 15:59 • 21238 переглядiв