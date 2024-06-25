В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки попали в объекты критической инфраструктуры, административные здания и очистные сооружения, 1 человек погиб и еще 3 получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Новокаиры, Томина Балка, Широкая Балка, Станислав, Михайловка, Красный Маяк, Гавриловка, Новоберислав, Новоалександровка, Понятовка, Токаревка, Ольговка, Никольское, Кизомыс, Камышаны, Львово, Тягинка, Дудчаны, Одрадокаменка, Заречное, Велетенское, Зимовник, Приднепровское, Высокое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 20 частных домов. В результате обстрелов повреждены частные автомобили.

Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, админздание, очистные сооружения. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

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