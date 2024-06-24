52-летний мужчина был ранен в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в селе Понятовка Херсонской области, получив сотрясение мозга, осколочное ранение шеи и черепно-мозговую травму.
На Херсонщине оккупанты атаковали жилой дом с беспилотника. Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате удара пострадал 52-летний мужчина, передает УНН.
Оккупационные войска атаковали с беспилотника жилой дом в селе Понятовка. в собственном доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил ушиб, осколочное ранение шеи, взрывную и черепно-мозговую травмы
По данным ОВА, пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.
На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела23 июня 2024, 18:57 • 34716 просмотров