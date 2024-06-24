На Херсонщине оккупанты атаковали жилой дом с беспилотника. Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате удара пострадал 52-летний мужчина, передает УНН.

Оккупационные войска атаковали с беспилотника жилой дом в селе Понятовка. в собственном доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил ушиб, осколочное ранение шеи, взрывную и черепно-мозговую травмы - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.

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