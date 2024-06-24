Херсонщина: окупанти атакували з безпілотника житловий будинок, є поранений
Київ • УНН
52-річний чоловік був поранений в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в селі Понятівка Херсонської області, отримавши струс мозку, осколкове поранення шиї і черепно-мозкову травму.
На Херсонщині окупанти атакували житловий будинок з безпілотника. Як повідомили у Херсонській ОВА, у результаті удару постраждав 52-річний чоловік, передає УНН.
Окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка. У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми
За даними ОВА, потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.
На Херсонщині літній чоловік був поранений у результаті російського артилерійського обстрілу 23.06.24, 21:57 • 36424 перегляди