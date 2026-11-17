Кая Каллас

У Брюсселі поки не бачать того, що росія готова до укладення угоди про припинення війни проти України, навіть попри те, що Європа визначилася з форматом свого представництва за столом переговорів. За словами верховної представниці з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Каї Каллас, серед ознак того, що рф налаштована на реальні переговори, могли б бути конкретні кроки: повернення українських військовополонених, незаконно депортованих дітей або енергетичне перемир'я чи припинення ударів у Чорному морі, передає УНН із посиланням на DW.

"І якщо ми побачимо припинення вогню, яке справді зупинить убивства українців, тоді я буду впевнена, що росія серйозно ставиться до цих переговорів", - наголосила головна дипломатка ЄС під час пресконференції після завершення засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке відбулося у понеділок, 16 листопада, у Брюсселі.

А на даному етапі Україні та західним партнерам на переговорах з росією не варто вступати у дискусії щодо майбутньої архітектури безпеки, впевнена головна дипломатка ЄС.

"Вони (росіяни - ред.) просто намагаються заплутати ситуацію, вдаючи, нібито обмінюються ідеями. Насправді це не обмін ідеями, і будь-яка інформація, що просочиться назовні, буде використана проти нас", - заявила Каллас, відзначивши, що Росія намагається змістити увагу з рішення про припинення вогню і тим часом "продовжує послаблювати Україну та щодня вбивати людей".

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Питання ситуації в Україні та новий етап мирного врегулювання було одним з головних на порядку денному засідання Ради ЄС. За словами Каллас, наразі вимоги росії щодо завершення війни у ЄС вважають "максималістськими".

"москва прагне розчленувати Україну, відтіснити НАТО і отримати право вето на питання європейської безпеки - все це є абсолютно неприйнятним. У 2021 році вимоги росії були приводом для початку війни, а у 2026 році вони слугують приводом для її продовження", - підсумувала керівниця дипломатичної служби ЄС.

Вона також нагадала, що Європа також має чіткі вимоги до росії: поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право обирати власні альянси. Будь-яке юридичне визнання окупованих українських територій ЄС вважає неприпустимим і наполягає на тому, що росія має понести відповідальність за скоєні воєнні злочини та виплатити репарації.

Під час неформального саміту ЄС у Дубліні, який відбувся наприкінці минулого тижня, було вирішено, що Європу на переговорах щодо припинення війни росії проти України будуть представляти Німеччина, Франція, Італія, Польща, Великобританія, а також Європейська Рада та Європейська Комісія. Кая Каллас, яка раніше заявляла, що як очільниця Європейської служби зовнішніх дій готова стати переговірником з росією, відзначила, що роботи у переговорному процесі з росією "вистачить усім". Вона також запевнила, що дипломатична служба ЄС має експертів, добре обізнаних щодо російського питання, чий професійний досвід має бути використаний на переговорах з Москвою.

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