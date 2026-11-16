Команди України, США та Європи провели розмову - Зеленський анонсував зустріч у Берліні і озвучив наступні кроки
Київ • УНН
Українська, американська та європейська команди обговорили переговори в Абу-Дабі. У Берліні вони напрацюють наступні спільні кроки.
Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Наступна зустріч буде в Берліні в рамках Коаліції охочих, де будуть напрацьовані конкретні спільні кроки в перемовному процесі, пише УНН.
Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні
Він додав, що активно взаємодіє і американська команда – Стів Віткофф та Джаред Кушнер були в розмові онлайн.
Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі
Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров повідомив, що з українською перемовною делегацією мав робочий відеодзвінок переговорних команд України, США та європейських партнерів.
З європейського боку до розмови долучилися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, НАТО та Єврокомісії. Від США - Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Алекс Гринкевич. Обговорили підсумки переговорів в Абу-Дабі, майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих в Берліні та порядок денний наступного етапу переговорів. Звірили наші позиції та подальші спільні кроки
Нагадаємо
Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що розпочалась підготовка порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі задля завершення війни в Україні, яка має відбутися найближчим часом. Він також наголосив, що "будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною".