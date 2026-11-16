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Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Наступна зустріч буде в Берліні в рамках Коаліції охочих, де будуть напрацьовані конкретні спільні кроки в перемовному процесі, пише УНН.

Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні - сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він додав, що активно взаємодіє і американська команда – Стів Віткофф та Джаред Кушнер були в розмові онлайн.

Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі - зазначив Президент.

Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров повідомив, що з українською перемовною делегацією мав робочий відеодзвінок переговорних команд України, США та європейських партнерів.

З європейського боку до розмови долучилися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, НАТО та Єврокомісії. Від США - Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Алекс Гринкевич. Обговорили підсумки переговорів в Абу-Дабі, майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих в Берліні та порядок денний наступного етапу переговорів. Звірили наші позиції та подальші спільні кроки - написав Умєров.

Нагадаємо

Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що розпочалась підготовка порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі задля завершення війни в Україні, яка має відбутися найближчим часом. Він також наголосив, що "будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною".