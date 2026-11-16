Фото иллюстративное

Сегодня состоялся ещё один разговор переговорных групп — украинской, американской и европейской — на уровне команд. Следующая встреча состоится в Берлине в рамках Коалиции желающих, где будут выработаны конкретные совместные шаги в переговорном процессе, пишет УНН.

Сегодня состоялся ещё один разговор переговорных групп — украинской, американской и европейской — на уровне команд. Дипломатические процессы активно продолжаются, и мы надеемся, что это будет не напрасно. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам необходимо достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украине — сказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что американская команда также активно взаимодействует — Стив Виткофф и Джаред Кушнер участвовали в разговоре онлайн.

Европу впервые в этом разговоре в полном составе представляли именно те, кто будет представлять её на переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, а также представитель НАТО. Разговор был непростым, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и выработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе — отметил Президент.

Глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров сообщил, что вместе с украинской переговорной делегацией провёл рабочий видеозвонок переговорных команд Украины, США и европейских партнёров.

С европейской стороны к разговору присоединились представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, НАТО и Еврокомиссии. От США — Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Алекс Гринкевич. Обсудили итоги переговоров в Абу-Даби, будущую встречу в формате Коалиции желающих в Берлине и повестку следующего этапа переговоров. Сверили наши позиции и дальнейшие совместные шаги — написал Умеров.

Напомним

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что началась подготовка повестки для следующей многосторонней встречи с целью завершения войны в Украине, которая должна состояться в ближайшее время. Он также подчеркнул, что "любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной".