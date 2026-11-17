Главный дипломат ЕС назвала признаки, по которым поверит в готовность рф к миру
Киев • УНН
Кая Каллас заявила, что москва не демонстрирует готовности к реальным переговорам. ЕС ожидает конкретных шагов, в частности прекращения огня.
В Брюсселе пока не видят признаков того, что россия готова заключить соглашение о прекращении войны против Украины, несмотря на то, что Европа определилась с форматом своего представительства за столом переговоров. По словам верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, признаками того, что рф настроена на реальные переговоры, могли бы стать конкретные шаги: возвращение украинских военнопленных, незаконно депортированных детей, энергетическое перемирие или прекращение ударов в Чёрном море, передаёт УНН со ссылкой на DW.
"И если мы увидим прекращение огня, которое действительно остановит убийства украинцев, тогда я буду уверена, что россия серьёзно относится к этим переговорам", — подчеркнула главный дипломат ЕС во время пресс-конференции после завершения заседания министров иностранных дел ЕС, состоявшегося в понедельник, 16 ноября, в Брюсселе.
А на данном этапе Украине и западным партнёрам на переговорах с россией не стоит вступать в дискуссии относительно будущей архитектуры безопасности, уверена главный дипломат ЕС.
"Они (россияне — ред.) просто пытаются запутать ситуацию, делая вид, будто обмениваются идеями. На самом деле это не обмен идеями, и любая информация, которая просочится наружу, будет использована против нас", — заявила Каллас, отметив, что россия пытается сместить внимание с решения о прекращении огня и тем временем "продолжает ослаблять Украину и ежедневно убивать людей".
Трамп заявил, что российско-украинская война "очень близка" к разрешению17.11.26, 13:46 • 14399 просмотров
Вопрос ситуации в Украине и новый этап мирного урегулирования был одним из главных в повестке заседания Совета ЕС. По словам Каллас, в настоящее время требования россии относительно завершения войны в ЕС считают "максималистскими".
"москва стремится расчленить Украину, оттеснить НАТО и получить право вето по вопросам европейской безопасности — всё это абсолютно неприемлемо. В 2021 году требования россии были поводом для начала войны, а в 2026 году они служат поводом для её продолжения", — подытожила руководитель дипломатической службы ЕС.
Она также напомнила, что у Европы есть чёткие требования к россии: уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также её право выбирать собственные альянсы. Любое юридическое признание оккупированных украинских территорий ЕС считает недопустимым и настаивает на том, что россия должна понести ответственность за совершённые военные преступления и выплатить репарации.
Во время неформального саммита ЕС в Дублине, состоявшегося в конце прошлой недели, было решено, что Европу на переговорах о прекращении войны россии против Украины будут представлять Германия, Франция, Италия, Польша, Великобритания, а также Европейский совет и Европейская комиссия. Кая Каллас, которая ранее заявляла, что как руководитель Европейской службы внешних действий готова стать переговорщиком с россией, отметила, что работы в переговорном процессе с россией "хватит всем". Она также заверила, что дипломатическая служба ЕС располагает экспертами, хорошо осведомлёнными в российском вопросе, чей профессиональный опыт должен быть использован на переговорах с москвой.
Команды Украины, США и Европы провели разговор — Зеленский анонсировал встречу в Берлине и озвучил дальнейшие шаги16.11.26, 22:45 • 20588 просмотров