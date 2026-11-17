Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 17 ноября, что, по его мнению, усилия по прекращению войны между россией и Украиной приближаются к прорыву. Об этом сообщает Anadolu, пишет УНН.

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"Я думаю, это очень близко к тому, чтобы быть сделанным", — сказал Трамп журналистам во время фотосессии с лидерами группы Quad в столице Филиппин Маниле.

Он сказал, что война уносит огромное количество жизней, сославшись на то, что он назвал ежемесячными потерями около 25 000 человек.

"Вы можете себе это представить? 32 000 в прошлом месяце", — сказал он, не уточняя конкретные цифры.

Трамп добавил, что ожидает, что этот вопрос будет важен в его будущих обсуждениях, сказав: "У нас будет хорошая встреча по этому поводу".

Будет ли встреча с путиным

Президент США также оставил открытой возможность проведения отдельной встречи с главой кремля владимиром путиным, заявив, что будет готов сделать это, если возникнет такая возможность.

"Я не знаю, но я мог бы. Это возможно. Я это сделаю", — сказал он.

Трамп сделал эти заявления незадолго до начала первой более чем за два года встречи на уровне лидеров Quad, которая собрала лидеров США, Индии, Японии и Австралии в Маниле.

Во встрече приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе; она проходит на фоне продолжения Вашингтоном дипломатических усилий по урегулированию серьезных международных конфликтов и напряженности.

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После визита на Филиппины Трамп направится в Китай, где 19 ноября, как ожидается, встретится с главой кремля владимиром путиным и главой Китая Си Цзиньпином в Китае. В понедельник Трамп заявил, что ожидает обсудить войну в Украине.