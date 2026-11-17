Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться на этой неделе с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Встреча в четверг (19 ноября) в Берлине состоится через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали россию предложить послевоенную систему безопасности для Европы — параллельные усилия, которые, как они надеются, помогут завершить войну", — говорится в публикации.

В тот же день, как указано, Трамп встретится с главой кремля владимиром путиным и главой Китая Си Цзиньпином в Китае. В понедельник Трамп заявил, что ожидает обсудить войну в Украине.

"Цель встречи в Берлине — разработать гарантии безопасности для сдерживания будущих российских атак на Украину, а также планы восстановления ее экономики", — сказал чиновник.

Помощники Трампа регулярно контактируют с украинскими и европейскими чиновниками, одновременно взаимодействуя с россией, сообщил источник.

Кушнер заявил о подготовке повестки дня многосторонней встречи для завершения войны в Украине

Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай скоординированными дипломатическими усилиями.

Государственный секретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, которые присоединятся к Трампу в Китае, были проинформированы о переговорах по Украине, сообщил источник.

Уиткофф и Кушнер встретились с путиным в москве в прошлый четверг. Они также поговорили в понедельник с его советником по внешней политике юрием ушаковым о дальнейших шагах в переговорах по войне, пишет издание.

На прошлой неделе Axios сообщило, что США обратились к россии с предложением по европейской безопасности, которое включает шаги москвы для ослабления напряженности. Однако многие европейские правительства весьма скептически относятся к тому, что россия будет соблюдать какое-либо соглашение.

Ранее в этом месяце Axios сообщило, что США надеялись, что ослабление санкций против россии приведет к уступкам, но путин по-прежнему отвергал прекращение огня.

"Один из главных вопросов заключается в том, будет ли Европа непосредственно участвовать вместе с россией в переговорах по урегулированию войны. Уиткофф и Кушнер заявили, что россия согласилась с тем, что Европа будет иметь место за столом переговоров, однако ушаков заявил в понедельник, что такого соглашения достигнуто не было", — отмечает издание.

Россия не согласовала участие Европы в следующем раунде переговоров — Reuters