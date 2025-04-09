Над Филиппинами поднялся столб пепла на 4 км в результате взрыва вулкана Канлаон. Сохраняется третий уровень опасности, есть угроза лавовых потоков.
Филиппины и США начали совместные военные учения "Cope Thunder", которые продлятся 12 дней. Цель учений – повышение боеготовности и совершенствование совместных миссий в условиях угрозы Китая.
В 2024 году зафиксирован 151 случай экстремальной погоды, что привело к массовым перемещениям населения и углублению продовольственного кризиса. Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Родриго Дутерте задержан в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда. Бывшего президента Филиппин обвиняют в преступлениях против человечности за его "войну с наркотиками".
Во время группового дайвинга возле Филиппинских островов погибли двое граждан рф. Один стал жертвой нападения акулы, другой утонул из-за потери сознания в сильном течении.
В аэропорту Торонто Пирсон самолет Delta Air Lines совершил аварийную посадку из-за сложных погодных условий. 18 пассажиров пострадали, трое в критическом состоянии, включая ребенка.
Минобороны Тайваня зафиксировало 6 китайских воздушных шаров в течение суток. Также было замечено 9 военных самолетов, 6 кораблей и 2 официальных судна КНР вблизи острова.
В провинции Магинданао-дель-Сур разбился легкомоторный самолет, зафрахтованный американскими военными. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
Филиппины и США осуществили совместное воздушное патрулирование над Южно-Китайским морем с участием истребителей FA-50 и бомбардировщиков B1-B. Китайские военные корабли замечены в морской зоне Филиппин.
Филиппины остановили научные исследования в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными. Китайские суда преследовали филиппинские лодки во время сбора образцов песка возле острова Титу.
Йеменские повстанцы-хуситы освободили 25 членов экипажа судна Galaxy Leader, среди которых были украинцы. Освобождение произошло при посредничестве Омана как часть соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
Пятые совместные морские учения США и Филиппин состоялись в Южно-Китайском море с участием авианосной группы. Маневры проходили на фоне напряженности с Китаем из-за присутствия его кораблей в морской зоне Филиппин.
Филиппины обнаружили китайский корабль береговой охраны длиной 165 метров в своей экономической зоне. В ответ страна направила два судна и подала дипломатический протест.
Президент США встретился с премьером Японии и президентом Филиппин для обсуждения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено угрозам в Южно-Китайском море и экономическому сотрудничеству.
В 2024 году средняя температура в Китае достигла рекордных 10,92°C, что на 1,03°C выше нормы. Страна также подверглась разрушительным наводнениям, которые привели к человеческим жертвам и массовым эвакуациям.
В пятницу Китай высказал претензии к Филиппинам, обвинив их в провокациях в спорных водах Южно-Китайского моря.
Китай развернул крупнейший за последние три десятилетия военно-морской флот в региональных водах у Тайваня. Зафиксировано 47 военных самолетов, 12 военных кораблей и активность береговой охраны.
На Филиппинах началось мощное извержение вулкана Канлаон, что повлекло массовую эвакуацию 87 тысяч человек. Власти объявили зону опасности в радиусе 6 км и повысили уровень тревоги до третьего уровня.
На Филиппинах три человека умерли и 32 госпитализированы после употребления мяса морской черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Животное было приготовлено как традиционное блюдо адобе в прибрежной деревне.
В Восточной Азии обнаружен новый вид древнего человека Juluren с мозгом большим, чем у современного Homo sapiens. Окаменелости, найденные в Китае, обладают уникальными характеристиками, которые отличают их от других известных гоминидов.
Фрегат ВМС Филиппин обнаружил российскую подводную лодку UFA 490 в 80 морских милях от побережья. Президент Филиппин выразил обеспокоенность по поводу присутствия лодки в исключительной экономической зоне страны.
Disney представила 30-секундный тизер live-action версии мультфильма «Лило и Стич». Премьера фильма с Крисом Сандерсом в главной роли состоится 23 мая 2025 года.
Филиппины и США подписали соглашение о совместном использовании военной разведки и строительстве координационного центра. Пакт GSOMIA позволит странам безопасно обмениваться секретной военной информацией.
Супертайфун Ман-и с ветрами до 230 км/ч приближается к острову Лусон на Филиппинах. Власти эвакуируют более 500 тысяч человек из-за угрозы катастрофических штормовых приливов и разрушительных наводнений.
На саммите АТЭС в Лиме лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о создании Трехстороннего секретариата. Страны договорились о сотрудничестве с Филиппинами и осудили поддержку КНДР войны России против Украины.
Китай обвинил Филиппины в несанкционированной доставке груза на военный корабль "Сьерра-Мадре", застрявший на рифе Второго Томаса. Филиппинская береговая охрана подтвердила проведение ротации персонала и доставку припасов.
КНР публикует обновленную карту города Саньша с новыми обозначениями районов Парасель и Спратли. Эти территории являются предметом территориальных споров между Китаем и пятью соседними странами.
Тайфун "Тораджи" обрушился на Филиппины, заставив эвакуировать 2500 сел и закрыть порты. Это уже четвертый тайфун менее чем за месяц, предыдущие три унесли жизни 159 человек.
Китай выразил протест из-за подписания Филиппинами новых законов о морских зонах и архипелажных путях. Пекин считает, что эти законы угрожают стабильности в регионе и нарушают статус спорных территорий.
На Филиппинах в результате тропического шторма Трами погибли по меньшей мере 82 человека. Шторм принес разрушительные ветры и оползни, а синоптики предупреждают о возможности его возвращения на следующей неделе.