Четвертый тайфун за месяц обрушился на Филиппины

Тайфун "Тораджи" обрушился на Филиппины, заставив эвакуировать 2500 сел и закрыть порты. Это уже четвертый тайфун менее чем за месяц, предыдущие три унесли жизни 159 человек.