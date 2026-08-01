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Китай провел военные учения у спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море

Киев • УНН

 • 5228 просмотра

Китайские военные провели совместные воздушные и морские учения у отмели Скарборо. Пекин заявил, что маневры являются ответом на действия стран, подрывающих стабильность в регионе.

Китай провел военные учения у спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море

Китайские военные провели совместные воздушные и морские боевые учения возле спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщило Командование Народно-освободительной армии Китая, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным китайской стороны, учения прошли в воздушном пространстве и территориальных водах вокруг отмели, которую Пекин называет Хуанъянь Дао.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что маневры стали ответом на действия "определенных стран", которые, по утверждению Пекина, подрывают мир и стабильность в регионе. В то же время в заявлении не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

Пекин заявил о защите суверенитета

Китайские военные подчеркнули, что целью учений была проверка и повышение боевой готовности вооруженных сил для защиты территориального суверенитета и морских прав страны.

Reuters отмечает, что на отмель Скарборо претендуют также Филиппины, где она известна как Бахо-де-Масинлок. Посольство Филиппин в Пекине пока не прокомментировало проведение китайских военных учений.

Китай опроверг сообщения о передаче Ирану сотен единиц оружия30.07.26, 19:27 • 3948 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Филиппины
Китай