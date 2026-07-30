Китай опроверг сообщения о передаче Ирану сотен единиц оружия

МИД Китая опровергло сообщение Reuters о том, что Пекин якобы планирует передать Ирану от 300 до 400 переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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По данным Reuters, стоимость этого вооружения составляет от 60 до 70 миллионов долларов.

"Эти сообщения являются ложными и абсолютно необоснованными. Роль Китая всегда заключалась в том, чтобы способствовать миру и положить конец конфликту", — заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин агентству "Синьхуа".

Эти сообщения являются ложными и абсолютно необоснованными. Роль Китая всегда заключалась в том, чтобы способствовать миру и положить конец конфликту - заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что будет "очень разочарован" в главе КНР Си Цзиньпине, если тот предоставит Ирану оружие.

Иран должен получить китайские ПЗРК в ближайшие недели - Reuters