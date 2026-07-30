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Китай опроверг сообщения о передаче Ирану сотен единиц оружия

Киев • УНН

 • 3946 просмотра

МИД Китая назвал ложными сообщения Reuters о намерении передать Ирану 300-400 ПЗРК. Представительница Мао Нин заявила, что роль Китая — способствовать миру.

Китай опроверг сообщения о передаче Ирану сотен единиц оружия

МИД Китая опровергло сообщение Reuters о том, что Пекин якобы планирует передать Ирану от 300 до 400 переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По данным Reuters, стоимость этого вооружения составляет от 60 до 70 миллионов долларов.

"Эти сообщения являются ложными и абсолютно необоснованными. Роль Китая всегда заключалась в том, чтобы способствовать миру и положить конец конфликту", — заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин агентству "Синьхуа".

Эти сообщения являются ложными и абсолютно необоснованными. Роль Китая всегда заключалась в том, чтобы способствовать миру и положить конец конфликту

- заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что будет "очень разочарован" в главе КНР Си Цзиньпине, если тот предоставит Ирану оружие.

Иран должен получить китайские ПЗРК в ближайшие недели - Reuters29.07.26, 10:09 • 4472 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Иран