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Иран должен получить китайские ПЗРК в ближайшие недели - Reuters

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Иран приобретет 300-400 китайских ПЗРК QW-12 и FN-16 на сумму 60-70 млн долларов. Поставки планируются через Пакистан, хотя Исламабад отрицает причастность.

Иран должен получить китайские ПЗРК в ближайшие недели - Reuters

Ожидается, что Иран получит в течение нескольких недель первую партию из 400 переносных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны китайского производства, ссылаясь на три источника, знакомых со сделкой, сообщает Reuters, указывая, что это происходит на фоне того, как Иран восстанавливает свою оборону на фоне войны с Соединенными Штатами, пишет УНН.

Детали

Эта покупка, оцениваемая в 60-70 миллионов долларов, является одним из крупнейших известных шагов Тегерана по укреплению своей противовоздушной обороны ближнего радиуса действия с момента начала войны с США и Израилем, которая выявила пробелы в способности Ирана защищать военные объекты и стратегическую инфраструктуру.

По словам источников, контракт предусматривает закупку от 300 до 400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), включая китайские ракеты QW-12 и FN-16.

Соглашение было подписано с Zhongqing Baoshang International Investment, гонконгской компанией, которая, по словам источников, выступала посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Министерство иностранных дел Китая заявило: "Соответствующие сообщения абсолютно необоснованны. Китай последовательно играл определенную роль в содействии миру и прекращению конфликта".

Ирану нужно перевооружиться после месяцев боевых действий, в которых США и Израиль нанесли удары по объектам, связанным с его программами ракет, беспилотников и противовоздушной обороны, а Тегеран ответил шквалом баллистических ракет и беспилотников.

Конфликт высветил сложность защиты стационарных военных и стратегических объектов от передовых самолетов и высокоточного оружия.

В субботу Вашингтон внезапно приостановил бомбардировки на две недели, но президент США Дональд Трамп заявил, что удары возобновятся, если переговоры не смогут завершить пятимесячный конфликт, который теоретически находится в состоянии прекращения огня с апреля.

Поставка сотен ПЗРК значительно расширит арсенал вооружения ПВО малой дальности Ирана и подсветит, как углубляются военные связи с Китаем.

Источники предупредили, что, хотя соглашение было подписано, графики поставок, количество и другие детали реализации все еще могут измениться.

Согласно плану, согласованному сторонами, поставки сначала будут осуществляться воздушным путем из Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран, сообщают источники, которые не уточнили, будут ли передачи осуществляться воздушным или автомобильным транспортом.

Военное отделение связей с общественностью Пакистана ISPR заявило: "Предположения о причастности Пакистана к поставкам оружия ПВО в Иран из Китая являются абсолютно вымышленными и ложными". Представитель Министерства иностранных дел Пакистана не ответил на запросы о комментариях.

Европейский источник в сфере безопасности сообщил, что власти его страны знают о нескольких обсуждаемых контрактах, связанных с возможной продажей Ирану ПЗРК серии QW, включая системы QW-12, QW-18 и QW-19.

Второй источник в сфере безопасности на Ближнем Востоке сообщил, что Иран стремился приобрести ракеты QW-12 и QW-18, но им не было известно, что сделка уже заключена.

QW-12 и FN-16 – это ПЗРК класса "земля-воздух" с инфракрасным наведением, предназначенные для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников. Их мобильность позволяет быстро развертывать их вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других чувствительных мест.

Аналитики в сфере обороны считают QW-12 менее мощными, чем более новые варианты QW, включая QW-18 и QW-19, но утверждают, что эти системы все еще могут обеспечить эффективный уровень защиты на ближней дистанции от беспилотников и низколетящих целей.

Два западных источника в разведке и иранский чиновник заявили, что Тегеран также изучал возможность использования наземных маршрутов для более дискретного перемещения китайских военных поставок и компонентов двойного назначения, а также для уменьшения риска сбоев.

Трамп верит, что Китай и россия не вооружают Иран24.07.26, 19:43 • 3275 просмотров

Юлия Шрамко

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