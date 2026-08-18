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В Днепре мобилизовали единственного опекуна 17-летней сироты — дело проверяет омбудсмен

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Днепре мобилизовали единственного опекуна 17-летней девушки-сироты, направив его на полигон. Омбудсмен Лубинец выясняет обстоятельства, поскольку девушка осталась без законного представителя.

В Днепре мобилизовали единственного опекуна 17-летней сироты — дело проверяет омбудсмен

В Днепре 17-летняя девушка-сирота осталась без своего единственного законного попечителя после того, как мужчину мобилизовали и направили на полигон. Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Днепропетровской области уже выясняет обстоятельства ситуации. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, 17-летняя девушка ждала дома своего попечителя, однако тот не вернулся. Впоследствии мужчина позвонил ей и сообщил, что его везут в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Девушка самостоятельно приехала в ТЦК, чтобы предоставить документы и объяснить, что мужчина — ее попечитель. Однако его уже не было, поскольку украинца успели направить на полигон.

Представьте состояние этого ребенка: человек, который по закону отвечает за нее, просто исчезает из дома, а она вынуждена сама искать его по ТЦК, чтобы доказать, кто он для нее. Скажите мне: как такое может быть?

— написал Лубинец в своем официальном Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнул, что необходимость мобилизации не отменяет обязанности государства обеспечивать права несовершеннолетних.

Он также обратил внимание на проблему информирования родственников военнообязанных после их попадания в ТЦК, прохождения военно-врачебной комиссии и направления в воинские части.

Человек может оказаться в ТЦК, пройти ВЛК, быть направленным в воинскую часть — а его близкие могут не понимать, где он и что с ним. Так не должно быть. И это далеко не единичная проблема. Это нельзя воспринимать как норму

— отметил омбудсмен.

Представитель Лубинца в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже занимается этой ситуацией. Офис Уполномоченного направил запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровский областной ТЦК и СП.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, необходимо установить, кто и каким образом обеспечил права несовершеннолетней после того, как ее единственный попечитель оказался в армии. Сейчас девушка живет с бабушкой. Вместе с тем омбудсмен отметил, что сам факт ухода за ребенком не предоставляет бабушке статус ее законного представителя.

Если с ребенком что-то случится — кто будет представлять ее интересы и кто будет нести за это ответственность?

— заявил Лубинец.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о системных проблемах, которые требуют немедленного исправления.

Если государство не знает, кто будет отвечать за такого ребенка завтра, — это уже не просто проблема одной семьи. Это проблема системы

— подытожил Лубинец.

Контекст

В соответствии с украинским законодательством, над детьми в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается именно попечительство, тогда как опека предусмотрена для детей младшего возраста. Попечительство — одна из форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и должно обеспечивать, в частности, защиту их прав и интересов.

Вместе с тем Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для опекунов и попечителей, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительского попечения, в возрасте до 18 лет. Эту норму содержит 23-я статья документа.

Поэтому, если мужчина в Днепре официально имеет статус попечителя 17-летней девушки и она находится на его содержании, он относится к категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем сейчас неизвестно, какие именно документы были у него во время оформления мобилизации, подавалось ли заявление об отсрочке и на каких основаниях ТЦК принял решение о его направлении в воинскую часть. Именно эти обстоятельства должны выяснить после обращений Офиса омбудсмена.

Отдельным остается вопрос законного представительства ребенка. Сам факт того, что после мобилизации попечителя девушка проживает с бабушкой, не означает, что пожилая женщина автоматически стала законным попечителем внучки.

Попечительство устанавливают после соответствующего решения уполномоченного органа, а службы по делам детей и органы опеки и попечительства обеспечивают устройство и защиту прав детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

Напомним

В июле 2026 года омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился во Львовский ТЦК в связи со смертью военнослужащего, который умер на следующий день после мобилизации. Семья обнаружила на теле многочисленные гематомы и травмы, а причиной смерти была указана кардиомиопатия.

Александра Василенко

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Война в Украине
ТЦК и СП
Днепр (город)
Верховная Рада
Украина