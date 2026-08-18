У Дніпрі мобілізували єдиного піклувальника 17-річної сироти - справу перевіряє омбудсмен

У Дніпрі 17-річна дівчина-сирота залишилася без свого єдиного законного піклувальника після того, як чоловіка мобілізували та направили на полігон. Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Дніпропетровській області вже з'ясовує обставини ситуації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає УНН.

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За словами Лубінця, 17-річна дівчина чекала вдома на свого піклувальника, однак той не повернувся. Згодом чоловік зателефонував їй та повідомив, що його везуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дівчина самостійно приїхала до ТЦК, щоб надати документи та пояснити, що чоловік - її піклувальник. Однак його уже не було, оскільки українця встигли направити на полігон.

Уявіть стан цієї дитини: людина, яка за законом відповідає за неї, просто зникає з дому, а вона змушена сама шукати його по ТЦК, щоб довести, хто він для неї. Скажіть мені: як так може бути? - написав Лубінець у своєму офіційному Telegram-каналі.

Омбудсман наголосив, що необхідність мобілізації не скасовує обов'язку держави забезпечувати права неповнолітніх.

Він також звернув увагу на проблему інформування родичів військовозобов'язаних після їхнього потрапляння до ТЦК, проходження військово-лікарської комісії та направлення до військових частин.

Людина може опинитися в ТЦК, пройти ВЛК, бути направленою до військової частини - а її близькі можуть не розуміти, де вона і що з нею. Так не повинно бути. І це далеко не поодинока проблема. Це не можна сприймати як норму - зазначив омбудсмен.

Представник Лубінця у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже займається цією ситуацією. Офіс Уповноваженого направив запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, необхідно встановити, хто і яким чином забезпечив права неповнолітньої після того, як її єдиний піклувальник опинився у війську. Зараз дівчина живе з бабусею. Водночас омбудсман зауважив, що сам факт догляду за дитиною не надає бабусі статусу її законного представника.

Якщо з дитиною щось станеться - хто представлятиме її інтереси та хто нестиме за це відповідальність? - заявив Лубінець.

На його думку, ця ситуація свідчить про системні проблеми, які потребують негайного виправлення.

Якщо держава не знає, хто відповідає за таку дитину завтра, - це вже не просто проблема однієї сім’ї. Це проблема системи - підсумував Лубінець.

Контекст

Відповідно до українського законодавства, над дітьми віком від 14 до 18 років встановлюють саме піклування, тоді як опіка передбачена для дітей молодшого віку. Піклування - одна з форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і має забезпечувати, зокрема, захист їхніх прав та інтересів.

Разом із тим Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає право на відстрочку для опікунів і піклувальників, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років. Цю норму містить 23-тя стаття документу.

Тому, якщо чоловік у Дніпрі офіційно має статус піклувальника 17-річної дівчини і вона перебуває на його утриманні, він належить до категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Водночас наразі невідомо, які саме документи були в нього під час оформлення мобілізації, чи подавалася заява про відстрочку та з яких підстав ТЦК ухвалив рішення про його направлення до військової частини. Саме ці обставини мають з'ясувати після звернень Офісу омбудсмана.

Окремим залишається питання законного представництва дитини. Сам факт того, що після мобілізації піклувальника дівчина проживає з бабусею, не означає що старенька автоматично стала законною піклувальницею для онуки.

Піклування встановлюють після відповідного рішення уповноваженого органу, а служби у справах дітей та органи опіки і піклування забезпечують влаштування та захист прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо

У липні 2026 року омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Львівського ТЦК через смерть військовослужбовця, який помер наступного дня після мобілізації. Родина виявила на тілі численні гематоми та травми, а причиною смерті вказано кардіоміопатію.