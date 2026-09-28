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Financial Times
Старлинк

Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»

Киев • УНН

 • 7008 просмотра

Президент Финляндии не видит оснований для прямого нападения РФ, но признаёт её гибридную кампанию в Европе. Он призвал сохранять спокойствие.

Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в настоящее время не видит фактических оснований ожидать прямого нападения россии на его страну, несмотря на предупреждения о возможном расширении российской агрессии. В то же время он признал, что москва уже ведет гибридную кампанию против Европы, сообщает Fox News Digital, пишет УНН.

Детали

Стубб прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил о высоком риске российских атак против других государств, граничащих с россией или беларусью.

Как главнокомандующий Финляндии я располагаю всей соответствующей информацией, но просто не вижу для этого фактических оснований

– сказал Стубб о возможности прямого нападения на Финляндию.

"Мы спокойны, потому что мы готовы"

В то же время финский президент подчеркнул, что россия продолжает гибридную кампанию в Европе. Среди ее проявлений он назвал кибератаки, диверсии и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

россия пытается запугать Европу, напугать нас и залезть нам в головы

– заявил Стубб.

Он призвал реагировать на это "хладнокровно, спокойно и собранно", в шутку добавив совет "сходить в сауну и принять хорошую ванну".

По словам Стубба, Финляндия может позволить себе такое отношение, поскольку десятилетиями готовилась к потенциальной угрозе со стороны россии.

Мы спокойны, потому что мы готовы

– подытожил президент.

Президент Финляндии попросил Илона Маска расширить Starlink для Украины25.09.26, 12:14 • 4358 просмотров

Степан Гафтко

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