Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в настоящее время не видит фактических оснований ожидать прямого нападения россии на его страну, несмотря на предупреждения о возможном расширении российской агрессии. В то же время он признал, что москва уже ведет гибридную кампанию против Европы, сообщает Fox News Digital, пишет УНН.

Детали

Стубб прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил о высоком риске российских атак против других государств, граничащих с россией или беларусью.

Как главнокомандующий Финляндии я располагаю всей соответствующей информацией, но просто не вижу для этого фактических оснований – сказал Стубб о возможности прямого нападения на Финляндию.

"Мы спокойны, потому что мы готовы"

В то же время финский президент подчеркнул, что россия продолжает гибридную кампанию в Европе. Среди ее проявлений он назвал кибератаки, диверсии и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

россия пытается запугать Европу, напугать нас и залезть нам в головы – заявил Стубб.

Он призвал реагировать на это "хладнокровно, спокойно и собранно", в шутку добавив совет "сходить в сауну и принять хорошую ванну".

По словам Стубба, Финляндия может позволить себе такое отношение, поскольку десятилетиями готовилась к потенциальной угрозе со стороны россии.

Мы спокойны, потому что мы готовы – подытожил президент.

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