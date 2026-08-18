Туск отреагировал на нападение на украинских детей в польском Быдгоще

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на нападение на двух украинских детей в польском Быдгоще, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

Контекст

Двое украинских детей, 14-летняя девочка и её 12-летний брат, подверглись нападению со стороны двух взрослых на детской площадке в Быдгоще. Инцидент произошёл в пятницу, 14 августа, возле железнодорожного вокзала. Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило, что нападавших спровоцировало общение детей на украинском языке. На брата и сестру было совершено физическое нападение; взрослые выкручивали им руки и ломали игрушки. Нападавшие использовали угрозы и оскорбления. Мать брата и сестры получила консульскую и юридическую помощь. Полиция разыскивает виновных.

В Польше напали на двоих украинских детей из-за украинского языка, нападавших разыскивают - консульство

Как отреагировал Дональд Туск?

"Мы все возмущены этим последним сообщением об агрессивном поведении двух человек в Быдгоще по отношению к двум украинским детям на детской площадке. Независимо от того, что некоторые люди думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не всё в порядке ни с украинской, ни с польской стороны, мы это осознаём, но нападение на детей — это антипольский акт. Мы всегда очень гордились как поляки тем, как мы относимся к нашим детям и детям, которые ищут нашего гостеприимства", — сказал премьер Польши.

"Это абсолютно неприемлемо. Они вредят Польше. Этих двух "храбрых" граждан, которые напали на 12- и 14-летних детей, разыскивают. У меня для них есть информация. Вас поймают до конца недели. Вам будет гораздо лучше — вы можете попросить своего друга-юриста — если вы сегодня обратитесь в полицию. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда в конце недели вас поймают и привлекут к ответственности за то, что вы сделали. Это бесплатный, сердечный юридический совет от меня", — подчеркнул Туск.

Тем временем, как пишет издание, управление полиции воеводства в Быдгоще объявило, что офицеры задержали в Быдгоще двух человек: 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Согласно заявлению, задержанные могут быть причастны к инциденту, и в настоящее время в отношении них продолжается расследование.