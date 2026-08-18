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Туск відреагував на напад на українських дітей у польському Бидгощі

Київ • УНН

 • 11741 перегляди

Прем'єр Польщі засудив напад на 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика з України, назвавши це антипольським актом. Поліція затримала двох підозрюваних, триває розслідування.

Туск відреагував на напад на українських дітей у польському Бидгощі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напад на двох українських дітей у польському Бидгощі, пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.

Контекст

Двоє українських дітей, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу з боку двох дорослих на дитячому майданчику в Бидгощі. Інцидент стався у п'ятницю, 14 серпня, поблизу залізничного вокзалу. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що нападників спровокувало спілкування дітей українською мовою. На брата і сестру було скоєно фізичний напад; дорослі викручували їм руки та ламали іграшки. Нападники використовували погрози та образи. Мати брата і сестри отримала консульську та юридичну допомогу. Поліція розшукує винних.

У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство17.08.26, 09:13 • 18986 переглядiв

Як відреагував Дональд Туск?

"Ми всі обурені цим останнім повідомленням про агресивну поведінку двох осіб у Бидгощі щодо двох українських дітей на дитячому майданчику. Незалежно від того, що деякі люди думають про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все гаразд ні з українського, ні з польського боку, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольський акт. Ми завжди дуже пишалися як поляки тим, як ми ставимося до наших дітей та дітей, які шукають нашої гостинності", – сказав прем’єр Польщі.

"Це абсолютно неприйнятно. Вони шкодять Польщі. Цих двох "хоробрих" громадян, які напали на 12- та 14-річних дітей, переслідують. У мене є для них інформація. Вас спіймають до кінця тижня. Вам буде набагато краще — ви можете попросити свого друга-юриста — якщо ви сьогодні звернетеся до поліції. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли наприкінці тижня вас спіймають і притягнуть до відповідальності за те, що ви зробили. Це безкоштовна, сердечна юридична порада від мене", — наголосив Туск.

Тим часом, як пише видання, управління поліції воєводства у Бидгощі оголосило, що офіцери затримали в Бидгощі двох осіб: 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Згідно із заявою, затримані можуть бути причетні до інциденту, і наразі тривають розслідування щодо них.

Юлія Шрамко

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