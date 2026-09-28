Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDE

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Федерация шахмат Украины (ФШУ) обратилась в СБУ с просьбой открыть уголовное дело против советника Президента Украины Михаила Подоляка в связи с его вхождением в состав руководства Международной федерации шахмат (FIDE), которую возглавляет находящийся под санкциями бизнесмен Тимур Турлов, передает УНН.

26 сентября 2026 года на Генеральной ассамблее FIDE был избран новый президент организации. Им стал Тимур Турлов, который с октября 2022 года находится под санкциями, введенными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины и введенными в действие указом Президента Украины. Кроме того, согласно имеющейся информации, против Турлова готовятся другие действенные санкции. На заседании Генеральной ассамблеи Тимур Турлов объявил, что на должности вице-президентов FIDE назначены гражданин Украины Михаил Подоляк и гражданин российской федерации Павел Колобков - заявили в ФШУ.

В ФШУ подчеркнули, что не уполномочивали Подоляка представлять Федерацию в FIDE, отметив, что он не имеет отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни в Украине.

Гражданин рф Павел Колобков, бывший министр спорта рф, не может занимать должности в FIDE, поскольку членство федерации шахмат рф в FIDE в настоящее время приостановлено. ФШУ требует не назначать Михаила Подоляка и Павла Колобкова на должности вице-президентов FIDE - добавили в ФШУ.

ФШУ считает, что действия Подоляка, совершенные во время полномасштабной вооруженной агрессии рф, подрывают суверенитет и негативно влияют на имидж Украины.

ФШУ просит Службу безопасности Украины дать оценку действиям Михаила Подоляка и возбудить уголовное дело по факту предательства национальных интересов Украины. ФШУ также призывает украинскую общественность и средства массовой информации дать надлежащую оценку действиям Михаила Подоляка. Когда вы будете слышать сигнал тревоги, звуки шахедов, ракет и взрывы, знайте: в это время Михаил Подоляк сотрудничает с россиянами в качестве вице-президента FIDE - добавили в ФШУ.

Контекст

Как уже отмечалось, в субботу, 26 сентября, президент Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации. Турлов победил во втором туре, набрав 110 голосов. В свои 38 лет он стал вторым самым молодым президентом FIDE, избранным за всю историю.

В выборах приняли участие делегаты, представлявшие 196 национальных шахматных федераций, в гонке участвовали три кандидата. В первом туре Турлов получил 96 голосов, Вадим Розенштайн (Германия) – 76 голосов, а Ян Хенрик Бюттнер (Германия) – 20 голосов. Всего было отдано 192 голоса.

Во втором туре Турлов победил с результатом 110 голосов против 85 (всего 196 голосов), став восьмым президентом FIDE. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, который занимал должность президента два срока, с 2018 по 2026 год.

21 сентября в социальной сети Х Турлов написал: "Украина — одна из самых выдающихся шахматных наций мира. Ее замечательная традиция породила поколения выдающихся игроков и тренеров. Даже в чрезвычайно сложное для страны время украинские шахматы оставались сильными и пользовались международным уважением".

Он добавил, что FIDE — глобальная организация, и она не может функционировать в изоляции от происходящего в мире. Украина должна иметь свой голос в зале, когда обсуждаются и принимаются решения, а также возможность непосредственно поднимать вопросы, важные для ее шахматного сообщества.

"Я хотел бы пригласить Украину присоединиться к нашей команде и выдвинуть своего представителя на должность вице-президента FIDE, если нас изберут. Михаил Подоляк, продолжая наш недавний разговор, я хотел бы лично попросить вас рассмотреть это предложение и помочь воплотить в жизнь представительство Украины в руководстве FIDE", — добавил Турлов.

Подоляк же отреагировал следующим образом: "Я очень заинтересован в том, чтобы международные федерации оставили позади интриги и политику. Я хочу, чтобы они сосредоточились на возвращении к своим основным целям: продвижению гуманизма и решимости, а также достижению лидерства через честную и открытую конкуренцию".

"Конечно, я также очень заинтересован в том, чтобы FIDE восстановила свою историческую славу как "столица" интеллектуального спорта. Кроме того, я глубоко убежден в том, что Украина должна играть гораздо более значительную роль в мировом спорте — чтобы ее голос звучал регулярно, рассудительно и громко. Я поддерживаю ваше реформаторское видение и готов лично присоединиться к новой команде FIDE", — написал Подоляк.

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Через несколько дней ФШУ выступила с заявлением, в котором указывалось, что Федерация:

не поддерживает на выборах президента FIDE кандидатуру Тимура Турлова, который с октября 2022 года находится под санкциями, введенными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины и приведенными в действие указом Президента Украины;

не получала предложения от Тимура Турлова делегировать представителя Украины в его команду;

не уполномочивала Михаила Подоляка представлять Федерацию шахмат Украины в команде Тимура Турлова.

Михаил Подоляк не имеет никакого отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни Украины, никогда никоим образом не помогал и не содействовал ФШУ, а также не имел никакого отношения и к FIDE. Для включения представителя от страны в руководство FIDE, согласно уставу FIDE, требуется представление от национальной шахматной федерации страны, которую он представляет. Поэтому действия Тимура Турлова и Михаила Подоляка — исключительно переписка двух физических лиц в социальных сетях, и эти действия являются незаконными и попыткой рейдерского захвата ФШУ. ФШУ обращается к обоим лицам, создавшим этот беспрецедентный случай в истории шахмат, с просьбой опубликовать опровержение данной инициативы и больше не нарушать закон. А Михаилу Подоляку советуем в будущем учитывать национальные интересы Украины. В случае игнорирования всех законных действий ФШУ будет отстаивать свои права в суде. Просим взять на контроль данную ситуацию Президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра спорта Украины Матвея Бедного — заявляли в ФШУ.

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Что известно о Тимуре Турлове

Тимур Турлов — казахстанский бизнесмен российского происхождения — родился в москве. 19 октября 2022 года указом Президента №726/2022 на Турлова были наложены санкции сроком на 5 лет.

Причина — обвинения в том, что его финансовая компания Freedom Holding Corp, на которую также были введены санкции, помогает финансировать войну россии против Украины.

Сам Турлов отвергал обвинения, отмечая, что имеет казахстанский, а не российский паспорт.

Президент Freedom Holding Corp. Аскар Таштитов заявлял: "Компания много лет работает в этой стране, развивает ее экономику, фондовый рынок и его инфраструктуру. Мы считаем введение ограничений механической ошибкой. Сейчас находимся в процессе обжалования решения — направили во все инстанции обращение с полной информацией о нашей деятельности и структуре компании".

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