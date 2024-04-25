российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме

Суд в россии заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и трех других оппозиционеров. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Шахматиста Гарри Каспарова, а также экс-депутата Госдумы России Геннадия Гудкова, бывшую экоактивистку Евгению Чирикову и оппозиционного политика Ивана Тютрина заочно арестовал суд сыктывкара.

Оппозиционеров обвинили в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма. Им назначили меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента их возможного задержания силовиками.

В сообщении суда указывается, что дело против политиков возбуждено по материалам управления фсб по республике коми.

Напомним

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров был внесен в российский список террористов и экстремистов из-за своей оппозиционности к российскому правительству.

За стрим о Буче: суд в рф признал оппозиционера Яшина виновным в "фейках" о российской армии и дал 8,5 года колонии