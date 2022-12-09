За стрим о Буче: суд в рф признал оппозиционера Яшина виновным в "фейках" о российской армии и дал 8,5 года колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мещанский суд москвы в россии признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении "фейков" об армии россии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча, которое в начале войны было под оккупацией рф, и присудил 8,5 года колонии. Выдержку из приговора суда цитируют росСМИ, пишет УНН.
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"Испытывая неприязнь к политической системе рф, понимая, что он публичное лицо (...) Создал реальную угрозу формирования негативного отношения у вооруженным силам рф", - говорится в приговоре.
Так, по данным росСМИ, мещанский районный суд москвы приговорил Яшина к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по статье о распространении "фейков" об армии рф "по мотивам политической ненависти".
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Прокурор просил для Яшина 9 лет колонии общего режима и требовал запретить политику заниматься администрированием интернет-ресурсов на 4 года.
Следствие считает, что в апреле во время прямого эфира на своем канале YouTube Яшин распространил "заведомо ложные сведения" о том, что российская армия совершила убийства мирных жителей в украинском городе Буча.
Политик был задержан в конце июня.