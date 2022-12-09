За стрим о Буче: суд в рф признал оппозиционера Яшина виновным в "фейках" о российской армии и дал 8,5 года колонии

Детали

"Испытывая неприязнь к политической системе рф, понимая, что он публичное лицо (...) Создал реальную угрозу формирования негативного отношения у вооруженным силам рф", - говорится в приговоре.

Так, по данным росСМИ, мещанский районный суд москвы приговорил Яшина к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по статье о распространении "фейков" об армии рф "по мотивам политической ненависти".

Дополнение

Прокурор просил для Яшина 9 лет колонии общего режима и требовал запретить политику заниматься администрированием интернет-ресурсов на 4 года.

Следствие считает, что в апреле во время прямого эфира на своем канале YouTube Яшин распространил "заведомо ложные сведения" о том, что российская армия совершила убийства мирных жителей в украинском городе Буча.

Политик был задержан в конце июня.