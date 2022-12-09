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За стрім про Бучу: суд у рф визнав опозиціонера Яшина винним у "фейках" про російську армію і дав 8,5 року колонії

За стрім про Бучу: суд у рф визнав опозиціонера Яшина винним у "фейках" про російську армію і дав 8,5 року колонії

Київ • УНН

 • 669013 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міщанський суд москви в рф визнав опозиціонера Іллю Яшина винним у поширенні "фейків" про армію росії у зв'язку з його стрімом про масові вбивства жителів українського міста Буча, яке на початку війни було під окупацією рф, і засудив до 8,5 року колонії. Витяг з вироку суду цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Відчуваючи неприязнь до політичної системи рф, розуміючи, що він публічна особа (...) створив реальну загрозу формування негативного ставлення до збройних сил рф", - йдеться у вироку.

Так, за даними росЗМІ, міщанський районний суд москви засудив Яшина до восьми років та шести місяців колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про армію рф "за мотивами політичної ненависті".

Доповнення

Прокурор просив для Яшина 9 років колонії загального режиму та вимагав заборонити політику займатися адмініструванням інтернет-ресурсів на 4 роки.

Слідство вважає, що у квітні під час прямого ефіру на своєму каналі YouTube Яшин поширив "завідомо неправдиві відомості" про те, що російська армія скоїла вбивства мирних жителів в українському місті Буча.

Політика затримали наприкінці червня.

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