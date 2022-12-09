За стрім про Бучу: суд у рф визнав опозиціонера Яшина винним у "фейках" про російську армію і дав 8,5 року колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міщанський суд москви в рф визнав опозиціонера Іллю Яшина винним у поширенні "фейків" про армію росії у зв'язку з його стрімом про масові вбивства жителів українського міста Буча, яке на початку війни було під окупацією рф, і засудив до 8,5 року колонії. Витяг з вироку суду цитують росЗМІ, пише УНН.
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"Відчуваючи неприязнь до політичної системи рф, розуміючи, що він публічна особа (...) створив реальну загрозу формування негативного ставлення до збройних сил рф", - йдеться у вироку.
Так, за даними росЗМІ, міщанський районний суд москви засудив Яшина до восьми років та шести місяців колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про армію рф "за мотивами політичної ненависті".
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Прокурор просив для Яшина 9 років колонії загального режиму та вимагав заборонити політику займатися адмініструванням інтернет-ресурсів на 4 роки.
Слідство вважає, що у квітні під час прямого ефіру на своєму каналі YouTube Яшин поширив "завідомо неправдиві відомості" про те, що російська армія скоїла вбивства мирних жителів в українському місті Буча.
Політика затримали наприкінці червня.