Шахматиста Каспарова внесли в список террористов и экстремистов в россии
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров был внесен в российский список террористов и экстремистов из-за своей оппозиционности к российскому правительству.
Армия рф осуществила ракетную атаку на Боровую предварительно "Искандером-М" - прокуратура
По данным украинской прокуратуры, в результате российского ракетного обстрела села Боровая в Харьковской области погиб один человек, еще семеро, в том числе трое несовершеннолетних ребят, получили ранения.
"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции
Зеленский и премьер-министр Греции во время визита стали свидетелями российской ракетной атаки на Одессу.
Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты
Литва подозревает, что россия продает зерно с оккупированных украинских территорий через балтийские порты.
россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления
Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.
Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский
Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.
В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки
Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.
Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев
Американские конгрессмены из обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы помочь в обороне от России.
В ЕС анонсировали уступки для фермеров
На следующей неделе Европейская Комиссия представит новые законодательные предложения, чтобы уменьшить нагрузку на фермеров и сделать существующие требования "зеленого курса" более гибкими.