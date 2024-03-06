Шахматиста Каспарова внесли в список террористов и экстремистов в россии

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова занесли в список террористов и экстремистов в россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По данным соответствующей базы росфинмониторинга, в перечень террористов и экстремистов был занесен Каспаров Гарри Кимович, 13 апреля 1963 года рождения, Баку Азербайджанской АССР.

Ранее одним из судов москвы он был оштрафован за несоблюдение закона об иноагентах. Также его штрафовали за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента. Отмечается, что минюст рф включил Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.

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