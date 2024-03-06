Шахіста Каспарова внесли до списку терористів і екстремістів у росії
Київ • УНН
Чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений до російського списку терористів і екстремістів через свою опозиційність до російського уряду.
Чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова занесли до списку терористів і екстремістів у Росії. Про це УНН пише з посиланням на російські ЗМІ.
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За даними відповідної бази росфінмоніторингу, до переліку терористів і екстремістів було занесено Каспарова Гаррі Кімовича, 13 квітня 1963 року народження, Баку Азербайджанської АРСР.
Раніше одним із судів москви він був оштрафований за недотримання закону про іноагентів. Також його штрафували за ненадання відомостей про діяльність іноземного агента. Зазначається, що мін'юст рф включив Каспарова до реєстру фізосіб-іноагентів у травні 2022 року.
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