У росії відреагували на заяви Макрона про солдатів НАТО для України та пригрозили ядерною війною
Київ • УНН
Росія погрожує ядерною війною у відповідь на коментарі Макрона про можливе розгортання НАТО в Україні.
Глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) росії Сергій Наришкін назвав небезпечними коментарі Президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення солдатів НАТО в Україну, та зауважив, що це "штовхає світ на межу ядерної війни". Про це пише низка російських ЗМІ, передає УНН.
Це свідчить про високий ступінь безвідповідальності сьогоднішніх європейських лідерів, у даному випадку Президента Франції. Це, звичайно, сумно бачити, спостерігати і розуміти, що здатність нинішніх еліт в Європі та Північній Атлантиці вести переговори знаходиться на дуже низькому рівні. Дедалі рідше вони взагалі демонструють будь-який здоровий глузд. … Але ці заяви надзвичайно небезпечні. Вони вже ведуть нас на межу ядерної війни.
Деталі
Минулого тижня Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
Також Макрон заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.
Сполучені Штати та ключові європейські союзники згодом заявили, що не планують надсилати наземні війська в Україну.
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