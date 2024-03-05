У Держдепі США назвали безвідповідальною риторику путіна щодо застосування ядерної зброї
Київ • УНН
Речник Державного департаменту США назвав погрози путіна застосувати ядерну зброю у разі введення в Україну західних військ безвідповідальною і недоречною для ядерної держави риторикою.
У Державному департаменті США заявили, що росія не має наміру застосовувати ядерну зброю, попри нещодавні погрози путіна. Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 березня, передає УНН.
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У відповідь на питання, в якому згадувалися погрози путіна про те, що поява в Україні західних військ означатиме початок ядерного конфлікту, Міллер назвав ці погрози безвідповідальними.
Подібна риторика, яку ми бачили і раніше, є безвідповідальною і недоречною для ядерної держави і не відповідає тому, як будь-яка ядерна держава повинна публічно говорити про використання такої зброї. Але ми не бачимо причин змінювати нашу ядерну політику
Нагадаємо
Днями Міллер, коментуючи заяву путіна, також зазначив, що поки що ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Попри це, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією. Він також нагадав, що в минулому "з росією спілкувалися приватно і безпосередньо про наслідки застосування ядерної зброї".
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