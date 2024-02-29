путін відповів Макрону на пропозицію відправити війська НАТО в Україну та знову почав лякати світ ядерним конфліктом
Київ • УНН
путін вчергове згадав, що росія має далекобійну зброю, яка може вражати цілі на території союзників України.
Відправка військ НАТО на територію України може стати приводом для росії застосувати ядерну зброю. На це натякнув російський диктатор путін під час виступу перед федеральними зборами, передає УНН.
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Він сказав, що відправка в Україну військових контингентів НАТО, можливість якої обговорюється, може мати трагічні наслідки та згадав, що росія має ядерну зброю.
Ми маємо зброю, яка може вражати цілі на їх території. Усе це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї та знищенням цивілізації
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
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