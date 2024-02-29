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путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 10:14  •  15605 просмотра

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путин в очередной раз вспомнил, что россия имеет дальнобойное оружие, которое может поражать цели на территории союзников Украины.

Отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие. На это намекнул российский диктатор путин во время выступления перед федеральным собранием, передает УНН.

Детали

Он сказал, что отправка в Украину военных контингентов НАТО, возможность которой обсуждается, может иметь трагические последствия и вспомнил, что у россии есть ядерное оружие.

Мы имеем оружие, которое может поражать цели на их территории. Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизации

- сказал путин.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский28 февраля 2024, 12:34 • 24791 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
ukrainaУкраина
путін відповів Макрону на пропозицію відправити війська НАТО в Україну та знову почав лякати світ ядерним конфліктом
putin responded to Macron's proposal to send NATO troops to Ukraine and once again began to frighten the world with a nuclear conflict
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