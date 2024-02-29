путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

Отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие. На это намекнул российский диктатор путин во время выступления перед федеральным собранием, передает УНН.

Детали

Он сказал, что отправка в Украину военных контингентов НАТО, возможность которой обсуждается, может иметь трагические последствия и вспомнил, что у россии есть ядерное оружие.

Мы имеем оружие, которое может поражать цели на их территории. Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизации - сказал путин.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский