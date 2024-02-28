"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для всех свободных стран критически важно, чтобы российский диктатор владимир путин и его режим проиграли. Об этом он заявил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", передает УНН.

"В прошлом мы видели, как кто-то другой пытался определить судьбу других народов. Это было на Балканах, в Восточной Европе и во всех других частях Европы. Теперь путин хочет сделать то же самое", - сказал Зеленский.

По его словам, враждебность путина и все, что он хочет заставить другие страны делать, это попытка установить старые правила того, как нации должны существовать, с чем они должны соглашаться или не соглашаться.

Для всех свободных стран критически важно, чтобы он и его режим проиграли. Все его неудачи - это наша безопасность. Все, что делает нас хорошими партнерами, также делает Путина слабее. Вот почему он так много вкладывает в разногласия и кризисы - он точно знает, что является его интересами. Мы должны точно видеть, что соответствует нашим интересам, и только так мы будем защищены - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский предложил провести специальный Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум.