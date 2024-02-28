"Для всіх вільних країн критично важливо, щоб путін та його режим програли" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що для всіх вільних країн критично важливо, щоб російський президент путін і його режим програли війну в Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що для всіх вільних країн критично важливо, щоб російський диктатор володимир путін та його режим програли. Про це він заявив під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.
"У минулому ми бачили, як хтось інший намагався визначити долю інших народів. Це було на Балканах, у Східній Європі та у всіх інших частинах Європи. Тепер путін хоче зробити те саме", - сказав Зеленський.
За його словами, ворожість путіна і все, що він хоче змусити інші країни робити, це спроба встановити старі правила того, як нації повинні існувати, з чим вони повинні погоджуватися чи не погоджуватися.
Для всіх вільних країн критично важливо, щоб він та його режим програли. Усі його невдачі – це наша безпека. Все, що робить нас добрими партнерами, також робить путіна слабшим. Ось чому він так багато вкладає у розбіжності та кризи — він точно знає, що є його інтересами. Ми повинні точно бачити, що відповідає нашим інтересам, і тільки так ми будемо захищені
Доповнення
Президент Володимир Зеленський запропонував провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум.