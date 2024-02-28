Зеленський запропонував провести Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум

Президент Володимир Зеленський запропонував провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум. Про це він заявив під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.

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