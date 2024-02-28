Зеленський запропонував провести Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум
Київ • УНН
Президент Зеленський запропонував провести перший українсько-балканський оборонно-промисловий форум для посилення співпраці та потенційного спільного виробництва зброї.
Президент Володимир Зеленський запропонував провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум. Про це він заявив під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.
Ми вважаємо, що кожна нація в Європі, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільнот і хоче бути їх членом, заслуговує на повну інтеграцію. Україна підтримує ваші країни на їхньому шляху та вдячна за вашу підтримку нашої інтеграції
Він зазначив, що Європейський Союз і НАТО забезпечили Європі найдовшу та найнадійнішу епоху безпеки та економічного розвитку.
І ми всі однаково гідні бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти
За його словами, так само як кожен заслуговує на мир, кожен може зробити свій внесок у відновлення світу.
Я запрошую вас усіх взяти участь у першому Глобальному саміті світу на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії
Президент зазначив, що Україна довела, що може протистояти і перемагати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі.
Кожна нація може досягти успіху в обороні, якщо інші країни співпрацюють і люди мотивовані виявляти стійкість. Давайте об'єднаємо та посилимо наш досвід. Ми пишаємося тим, що в Україні працює близько 500 оборонних підприємств у різних сферах, і кожне з них додає сили. Але цього замало, щоб перемогти путіна
Він зазначив, що в Україні бачать проблеми із постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою.
Ми зацікавлені в спільному виробництві з вами та всіма нашими партнерами. Наша урядова команда надасть подробиці. Ми пропонуємо провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум у Києві чи в одній із ваших столиць
Доповнення
Зеленський і прем'єр Албанії відкрили саміт Україна - Південно-Східна Європа. Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь.
Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері27.02.24, 19:28 • 35330 переглядiв