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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський запропонував провести Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум

Київ • УНН

 • 22763 перегляди

Президент Зеленський запропонував провести перший українсько-балканський оборонно-промисловий форум для посилення співпраці та потенційного спільного виробництва зброї.

Зеленський запропонував провести Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум

Президент Володимир Зеленський запропонував провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум.  Про це він заявив  під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.

Ми вважаємо, що кожна нація в Європі, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільнот і хоче бути їх членом, заслуговує на повну інтеграцію. Україна підтримує ваші країни на їхньому шляху та вдячна за вашу підтримку нашої інтеграції

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Європейський Союз і НАТО забезпечили Європі найдовшу та найнадійнішу епоху безпеки та економічного розвитку.

І ми всі однаково гідні бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти

- зауважив Зеленський.

За його словами, так само як кожен заслуговує на мир, кожен може зробити свій внесок у відновлення світу.

Я запрошую вас усіх взяти участь у першому Глобальному саміті світу на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна довела, що може протистояти і перемагати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі.

Кожна нація може досягти успіху в обороні, якщо інші країни співпрацюють і люди мотивовані виявляти стійкість. Давайте об'єднаємо та посилимо наш досвід. Ми пишаємося тим, що в Україні працює близько 500 оборонних підприємств у різних сферах, і кожне з них додає сили. Але цього замало, щоб перемогти путіна

- заявив Зеленський.

Він зазначив, що в Україні бачать  проблеми із постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою.

Ми зацікавлені в спільному виробництві з вами та всіма нашими партнерами. Наша урядова команда надасть подробиці. Ми пропонуємо провести спеціальний Українсько-Балканський оборонно-промисловий форум у Києві чи в одній із ваших столиць

- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський і прем'єр Албанії відкрили саміт Україна - Південно-Східна Європа. Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь.

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері27.02.24, 19:28 • 35330 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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