Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав з прем'єр-міністром Албанії Договір про дружбу і співробітництво, сторони обговорили оборонні потреби України та можливе спільне виробництво озброєнь.
Президент України Володимир Зеленський підписав договір про дружбу і співробітництво з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою з метою розвитку співпраці та зміцнення позицій України на Балканах, а також вони обговорили оборонні потреби України та потенційне спільне виробництво озброєнь. Про це Глава держави повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.
Під час зустрічі з Прем’єр-міністром країни Еді Рамою підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні. Сьогодні говорили й про оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь
Президент наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. "Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!" - вказав Зеленський.
Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях28.02.24, 09:52 • 26239 переглядiв