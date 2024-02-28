Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  20418 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  36788 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  53827 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  132527 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  159367 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  150222 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  168916 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  183018 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  168951 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162803 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
edi-ramaЭди Рама
albaniyaАлбания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Президент Зеленский подписал с премьер-министром Албании Договор о дружбе и сотрудничестве, стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможное совместное производство вооружений.

Война •   •  11932 просмотра
Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.

Война •   •  11535 просмотра
Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную кражу и продажу военной одежды из одной из воинских частей.

Киев •   •  9710 просмотра
В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен

На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.

Война •   •  11600 просмотра
На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы

Албания откроет свое первое полноценное посольство в Киеве в ближайшие месяцы, заявил албанский министр иностранных дел.

Политика •   •  11208 просмотра
Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы

Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении

Директора департамента ПАО "Укрнафта" обвинили в вымогательстве 160 тыс. грн за содействие в заключении договоров землепользования.

Криминал и ЧП •   •  10356 просмотра
Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении

Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая

В секретных файлах российских военных, полученных Financial Times, описываются сценарии военных игр 2008-2014 годов, в которых рассматривалось потенциальное китайское вторжение и обсуждались принципы возможного применения тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной державой.

Война •   •  21454 просмотра
Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.

Общество •   •  17377 просмотра
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев

Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА

Из-за значительных потерь враг продолжает атаковать личный состав с небольшим количеством тяжелой техники на Лиманском и Купянском фронтах.

Война •   •  17769 просмотра
Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксперты прокомментировали решение суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ.

Война •   •  53827 просмотра
Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ