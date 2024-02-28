Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский
Президент Зеленский подписал с премьер-министром Албании Договор о дружбе и сотрудничестве, стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможное совместное производство вооружений.
Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины
Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.
В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную кражу и продажу военной одежды из одной из воинских частей.
На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.
Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы
Албания откроет свое первое полноценное посольство в Киеве в ближайшие месяцы, заявил албанский министр иностранных дел.
Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении
Директора департамента ПАО "Укрнафта" обвинили в вымогательстве 160 тыс. грн за содействие в заключении договоров землепользования.
Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая
В секретных файлах российских военных, полученных Financial Times, описываются сценарии военных игр 2008-2014 годов, в которых рассматривалось потенциальное китайское вторжение и обсуждались принципы возможного применения тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной державой.
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.
Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА
Из-за значительных потерь враг продолжает атаковать личный состав с небольшим количеством тяжелой техники на Лиманском и Купянском фронтах.
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
Эксперты прокомментировали решение суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ.