Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве с премьер-министром Албании Эди Рамой с целью развития сотрудничества и укрепления позиций Украины на Балканах, а также они обсудили оборонные потребности Украины и потенциальное совместное производство вооружений. Об этом Глава государства сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Во время встречи с Премьер-министром страны Эди Рамой подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе. Сегодня говорили и об оборонных потребностях Украины и возможности совместного производства вооружений - сообщил Зеленский

Президент подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. "Спасибо правительству и народу Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!" - указал Зеленский.

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